Så er det frem til nettet

- Jeg har Magnus Jensen, der var klubmester i 2016 som træningsmakker, så jeg får chancen for at blive endnu bedre til tennis, siger Magnus Larsen.

En af dagens deltagere, 13-årige Magnus Larsen, Jels, var helt fremme ved nettet, for i den ny sæson har han store planer om at intensivere træningen.

Der var ventet et pænt rykind af nye interesserede og måske kommende medlemmer. Allerede om formiddagen var der godt gang i ketsjerne, og de gule og røde tennisbolde havde indtaget luftrummet over klubbens to tennisbaner.

Jels Tennisklub råder over to tennisbaner og et klubhus på adressen: Rammelhøj 9B.Klubben har også en boldkanon og har senest lånt Jels Skole 24 ketsjere, så eleverne kan prøve kræfter med tennissporten. Klubben har også tilbudt eleverne i 3. klasse at benytte klubbens to tennisbaner. Spillere til og med 17 år betaler et årligt kontingent på 100 kroner.

Nye trænere

- Tidligere havde Jels Tennisklub et turneringshold, og det håber vi, at de unge i klubben igen vil få op at stå, siger klubbens formand, Per Mark.

Han glæder sig over, at et af klubbens voksne medlemmer, Hans Hørlyck, der er ungdomsansvarlig, allerede har godt gang i træningen af klubbens yngste spillere. Han brænder for at få piger og drenge til at interessere sig for tennissporten, og det så meget, at han i marts modtog Dansk Tennisforbunds fortjenstmedalje for sit virke i Jels Tennisklub.

Som et led i ungdomsarbejdet har fire af klubbens ungdomsspillere netop været på et trænerkursus og er nu klar til at træne klubbens børnehold.