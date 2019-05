Så' det slut med Finn

HOLSTED: Finn Larsen har gennem de seneste årtier stort set siddet på alle poster i den store idrætsforening, HUIF i Holsted - dog ikke alle sammen på én gang - men nu er det slut - i al fald med at sidde i bestyrelsen, hvor han i en lang årrække var formand. På generalforsamlingen sagde han pænt tak for alle oplevelserne og trådte ud af ledelsen.

Formand Laila Sønderup takkede ham for indsatsen.

- Kære Finn. Du har været i HUGF i mange år. Du har aldrig rigtig brugt tid på at informere os andre om din lange og aktive karriere i foreningen. Søren Kierkegaard: Det er utroligt, hvad der kan udrettes, hvis det er ligegyldigt, hvem der får æren. Du har været aktiv på flere områder: Spillet bordtennis på højt plan, trænet fodbold, trænet bordtennis og været et aktivt bestyrelsesmedlem og formand.

- Din entusiasme, åbenhed, grundighed har inspireret mange til at engagere sig i foreningslivet. Du har med dit positive væsen arbejdet for at alle, især børn, skulle føle sig velkomne og få lyst til at være med i HUGF fællesskabet. Du har store armbevægelser og favner gerne alle. Du ønsker at styrke fællesskabet og bruger gerne tid og energi på dette.

- Finn, du er et forbillede, HUGF altid vil være stolte af. Vi er glade for, at du har tilbudt kun at træde ned af scenen, men ikke ud af salen, sagde Laila Sønderup.

17 medlemmer deltog i årsmødet i Medius. Formanden Laila Sønderup havde skrevet sin beretning på kort, som de fremmødte på skift læste op. Det gav et indblik og perspektiv på, hvad det indebærer at være frivillig i HUGF og hvad sæsonen havde budt på.

Karin Iversen, Pia Korntved og Marisa Schwartz blev genvalgt til bestyrelsen. Finn Larsen blev erstattet af Kristoffer Majland.

Den nye bestyrelse konstituerede sig med Laila Sønderup som formand, Marisa Schwartz som næstformand og Nanna Randa Poulsen som sekretær.

Bestyrelsen består desuden af Pia Korntved, Karin Iversen, Kirsten Petermann og Kristoffer Majland.