I 11 år har Vera og Jakob Mortensen forgæves forsøgt at sælge deres ejendom på Baungårdsvej i Vejen. Men en forurening på grunden har hindret det. Nu erkender Region Syddanmark, at grunden slet ikke er forurenet.

Vejen: Stavnsbåndet er ophævet for Vera og Jakob Mortensen på Baungårdsvej i Vejen. I 1968 erhvervede Jakob Mortensen en tom byggegrund af Vejen Kommune, intetanende, at den 23 år senere, i 1991 skulle blive erklæret for forurenet. Siden da har han uden held forsøgt via Vejen Kommune, Ribe Amt, Region Syddanmark, Klagenævnet og Ombudsmanden at opnå en erstatning. - Da jeg klagede min nød til kommunen i 1991 fik jeg den tilbagemelding, at sagen var forældet, da der var gået mere end 20 år fra grundkøbet. Denne kendsgerning forelagde jeg folketingsmedlem Ejvind Vesselbo, der herefter foranledigede, at Folketinget via en lovændring forlængede forældelsesfristen til 30 år med tilbagevirkende kraft, hvilket Vejen Kommune ikke har reageret på siden, fortæller Jakob Mortensen.

For det er både til grine og græde over, at man i så mange år har været stavnsbundet til stedet med deraf følgende personlige- og økonomiske belastninger. Nu er det vores håb, at den ændrede status af grunden muliggør en fornyet interesse for salget. Jakob Mortensen

Forgæves forsøg på salg Senere har det vist sig, at Jakob Mortensen uden egen skyld var blevet stavnbundet, idet fire forskellige ejendomsmæglere gennem 11 år forgæves har forsøgt at sælge ejendommen. Hver gang en interesseret køber blev opmærksom på, at bygningerne ligger på en forurenet grund, sprang de fra. I sin nød kontaktede Jakob Mortensen en erfaren, professionel geolog. Denne geolog har siden da gennemgået to tykke ringbind, som omhandler hele papirgangen. Efter denne gennemgang suppleret med analyse af luftfoto kunne han konstatere, at grunden ligger udenfor det areal, der langs østsiden af Vester Alle har været anvendt til sandegrav, med efterfølgende opfyldning af gamle tjæretønder, asfalt og alt muligt andet skidt med deraf følgende svær forurening. En ordning som Vejen Kommune har været vidende om. Dertil kommer, at Jakob Mortensens grund ligger udenfor dette område og derfor aldrig skulle have været omfattet af forureningsområdet. På grunden har der i øvrigt ligget en fabriksbygning, som har været anvendt til cementstøberi. Den kendsgerning understøtter, at der aldrig har været sandegrav på grunden. Endvidere konklude-rede geologen, at de på grunden udførte jordbundsundersøgelser har været fejlfortolkede. Geologens redegørelse blev herefter tilsendt Region Syd, som efter nogle få dage besvarede redegørelse med denne overskrift: Din grund er ikke forurenet. Ved et efterfølgende møde med Region Syd, indrømmede man, at der i 2010, hvor der blev foretaget en nuancering af forurening på grunden, burde have været foretaget en nyvurdering, men disse opgaver havde man ikke personale til.

Erstatning Jakob Mortensens forespurgte, hvorledes man kan opnå en erstatning, fik han den melding, at det kan regionen ikke tage stilling til, det vil være en domstolsafgørelse. - Hvilket det så må blive. For det er både til grine og græde over, at man i så mange år har været stavnsbundet til stedet med deraf følgende personlige- og økonomiske belastninger. Nu er det vores håb, at den ændrede status af grunden muliggør en fornyet interesse for salget, tilføjer Jakob Mortensen. Senest er der sket det positive, at bygningsmyndigheden har givet tilladelse til at overføre 50 kvadratmeter fra tegnestuedelen til beboelsen, således at beboelsen nu er på ca. 240 kvadratmeter. Der er dog stadigvæk cirka 30 kvadratmeter erhvervsareal tilbage.