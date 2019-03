Så blev knallerten beslaglagt

Brændstrup: Mandag klokken 13.06 stoppede politiet en knallertkører på Aabenraavej ved Brændstrup. Alkometeret kom i brug, og det afslørede en alt for høj promille. Derfor blev knallertkøreren kørt til det nærmeste hospital for at få taget en blodprøve, og nu er vedkommende blevet sigtet for spirituskørsel.

Knallerten viste sig også at være ulovlig og konstruktivt ændret, så den kan køre hurtigere, end færdselsloven tillader. Men det er slut nu, for da det ikke er første gang, knallertkøreren på denne måde er blevet stoppet og sigtet af politiet, blev knallerten beslaglagt med henblik på en konfiskation.

Den sigtede er en 33-årig mand fra lokalområdet.