Rødding: Torsdag aften klokken 18.20 stoppede politiet en personbil i Østergade i Rødding. Bilisten syntes at være påvirket, så narkometeret kom i brug, og vedkommende måtte efterfølgende køres til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Forinden havde betjentene også ransaget bilen, hvor der blev fundet hash.

Nu er bilisten blevet sigtet for narkokørsel og for at have overtrådt loven om euforiserende stoffer.

Den sigtede er en 20-årig mand fra lokalområdet