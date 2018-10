Så blev Vejen lyserød igen

VEJEN: Vejen by optrådte endnu en gang i lyserødt i forbindelse med Støt Brysterne-arrangementet "Lyserød lørdag".

Lørdag blev der blev solgt lodder i en velbesøgt tombola mellem Kvickly og Lady Lingeri, og byens butikker havde gang i salget af forskellige varer til fordel for brystkræft-sagen.

Salget i tombolaen gik så godt, at man allerede ved tolv-tiden måtte hente nye gevinst-forsyninger, og butiksindehaver Rita Fredslund-Hansen fra Lady Lingeri, som hvert år er med til at arrangere Lyserød Lørdag, er spændt på at få salget gjort op.

Hun har tidligere i disse spalter udtalt, at det er vigtigt, at man også i Vejen bliver ved med at sætte fokus på sygdommen, som rammer ni ud af ti kvinder - nogle gange med døden til følge.

At dømme efter salget i føromtalte tombola støtter Vejen-borgerne fortsat stærkt op om brystkræft-sagen, og smukt så det ud, da den lyserøde farve blandede sig med efterårsfarverne på byens træer.