Vejen Kommunes SSP-konsulenter er bekymret for de unges alt for tidlige alkoholdebut og beder nu menighedsrådene, forældrene og politikerne om hjælp.

VEJEN: Flere og flere unge i Vejen Kommune begynder at drikke alkohol i en tidlig alder, og udviklingen bekymrer kommunens SSP-konsulenter, som foreslår, at konfirmationsalderen rykkes fra 7. til 8. klasse i håbet om, at det vil udskyde de unges alkoholdebut.

- Mange forældre siger til deres børn, at de må begynde at drikke, når de er blevet konfirmeret. For en del år siden rykkede man i Brørup Sogn tidspunktet for konfirmationen til 8. klasse. Her kunne vi tydeligt se, at de unges alkoholdebut blev udskudt. Da konfirmationen rykkede tilbage til 7. klasse, så vi, at flere og flere begyndte at drikke tidligere. Ergo har det stor betydning, hvornår de unge konfirmeres, fortæller SSP-konsulent Keld Bjørbæk fra Vejen Kommune.

Han overvejer at kontakte de lokale menighedsråd for at få dem med på ideen og påpeger i den forbindelse, at kirkerne ikke skal løse problemet med den tidlige alkoholdebut, men at det vil være rart at få dem som medspillere.

Han efterlyser samtidig en holdningsændring hos både forældrene og Vejen Kommune.

- Forældrene er nødt til at komme mere på banen og give tydelige signaler om, at de unge ikke må drikke i så ung en alder. Der er alt, alt for mange unge på de lokale ungdomsuddannelser, der går i byen til langt ud på natten og fester med alkohol både torsdag, fredag og lørdag. Det er på ingen måde sundt, og jeg undrer mig over, at Vejen Kommune stadig tillader, at der i nattelivet holdes 16+-fester, når andre kommuner har forbudt dem, siger Keld Bjørbæk og påpeger:

- Tanken bag disse fester er, at unge under 16 år ikke må få serveret alkohol, men det er altså dybt naivt at tro, at unge under 18 år kun drikker sodavand natten igennem!