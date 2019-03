SFO-pasning i sommerferien bliver både dyrere og mere besværligt

Det bliver nu dyrere at få et barn i Vejen Kommune passet i en SFO i sommerferien. Prisstigningen sker som opfølgning på den kommunale budgetlægning sidste år. Arkivfoto

Byrådet har bestemt, at taksten i år stiger til 897 kroner om ugen. Forældre i landsbyer risikerer at skulle køre langt for at få deres børn passet.

VEJEN KOMMUNE: Som en del af de besparelser, Vejen Byråd fandt frem til ved budgetlægningen sidste år, stiger prisen nu for at få børn SFO-passet i sommerferien. Taksten ændres fra 633 kroner til 897 kroner om ugen, og forældre i landsbyerne risikerer at skulle køre langt for at få deres børn passet ferien, idet byrådet har vedtaget, at der i ferieperioder mindst skal være 17 børn i en SFO. Den endelig pasningskabale er ikke lagt endnu, og Claus Kulmbach (V), formand for Udvalget for Skoler og Dagtilbud, sagde på byrådsmødet, at man i Vejen Kommune formentlig fremadrettet vil se sampasning mellem SFO og børnehaver i et forsøg på at forhindre, at forældre i kommunens landsbyer tvinges til at skulle køre deres børn helt til Vejen for at få dem passet i ferierne.

En udfordring på sigt Elin Winther (S) påpegede, at man i udvalget får en udfordring med at sikre, at der reelt er pasningstilbud i hele kommunen, og Maya Ryom fra Enhedslisten talte imod forslaget og sagde: - Forslaget gavner ikke børnene, og jeg synes heller ikke, det tager højde for de forældre, som har valgt at bo i vores dejlige landsbyer. Der er tale om en prisstigning, der gør, at forældrene skal bruge mange penge på det her, og jeg er bekymret for forældre på kontanthjælp eller integrationsydelse. Jeg mener også, at forslaget udsætter førskole-børn for alt for mange skift, og jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan være mere kreative med hensyn til at finde en løsning i landsbyerne. Hun forlangte forslaget sendt til afstemning og stemte som det eneste byrådsmedlem imod.