S-formand bakker lokal folketingsmand op i striden om 10. klasse

VEJEN: Debatten om 10. klassernes fremtid raser, allerede inden forhandlingerne på Christiansborg er begyndt.

Lokalt har folketingsmedlemmerne Anni Matthiesen (V) og Troels Ravn (S) markeret sig. Senest har Anni Matthiesen peget på, at S-formand Mette Frederiksen på et årsmøde for Danske Erhvervsskole og Gymnasier i sidste uge bakkede op om hendes forslag om at flytte 10. klasserne til erhvervsskolerne.

Det har fået Troels Ravn(S) til at tage spørgsmålet op på socialdemokraternes gruppemøde på Christiansborg. Og han siger derfra:

- Socialdemokratiet kommer ikke til at støtte, at 10. klasserne flyttes ud af kommunerne og til erhvervsskolerne. Den garanti gav Mette Frederiksen på gruppemødet.

- Folkeskolen er meget boglig i dag. Vi har behov for også at vægte de praktiske fag, så flere unge mennesker kan se sig selv som håndværkere. En placering af 10. klasse på ungdomsuddannelserne fungerer godt nogen steder, og det skal understreges, nogen steder. For du har ret, Troels, at hvis man sagde, at alle 10. klasserne med et slag skulle placeres på erhvervsuddannelserne, så ville afstandene nogle steder blive for lange. Der, hvor det kan lade sig gøre, er det en spændende tanke, og vi vil gerne knytte 10. klasse og erhvervsuddannelserne tættere sammen, men vi skal tage lokale og geografiske hensyn. Vi har aldrig ønsket, at ansvaret for 10. klasse skulle tages fra kommunerne, eller at velfungerende 10. klassecentre skulle nedlægges i kommuner uden en erhvervsskole, sagde Mette Frederiksen ifølge Troels Ravn på gruppemødet.