Ryom og Ravn giver kommunen et blåt øje

BRØRUP: Vejen Kommune indkasserede en lige venstre midt i smasken på vælgermødet på Markedsrestaurationen i Brørup for sin påståede alt for hårde behandling af borgere, der bl.a. søger førtidspension.

Byrådsmedlem Maya Ryom, der kandiderer til Folketinget for Enhedslisten, og folketingsmedlem Troels Ravn (S) sætter et stort spørgsmålstegn ved den måde, Vejen Kommune forvalter tildelingen af førtidspension. De mener, kommunens fortolkning af reglerne har gjort det meget vanskeligt at få sin ret.

Troels Ravn undrer sig over, at antallet af tildelte førtidspensioner er faldet fra 37 tidligere til blot 9 sidste år. Han vil derfor have loven strammet, så kommunerne ikke længere har samme mulighed for en "rigid" fortolkning af reglerne, pointerede han, og det var der enighed om i panelet.

Venstres Tobias Jørgensen mener, der mangler "sund fornuft" i behandlingen af mange personer på kontanthjælp. Han kommenterede et indlæg fra en deltager, den kræftramte Richard, som det offentlige forsøger at få tilbage på arbejdsmarkedet, selv om en overlæge har sagt, at han aldrig kommer i job igen.

- Det er jo svært at komme efter sådan en socialdemokratisk Venstremand, lød vurderingen fra SF's Mikkel Ammitzböll, som fik salens klapsalve for den bemærkning.

Maya Ryom var rørt til tårer over behandlingen af Richard.

Midtvejs på mødet blev der serveret valgflæsk og rævekager i rigelige mængder.