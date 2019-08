Rundt i Rødding med kunstforeningen

Onsdag inviterede Kunst 6630 i Rødding til "Flyt dig - rundt i Rødding" som en del af Trekantsområdets Festuge. Gæsterne var inviteret ind i to forskellige hjem i Rødding med mad og musik i Rødding Centret hen på aftenen.

RØDDING: Det var næsten for varmt til en byvandring, men ikke desto mindre begav 38 deltagere sig ud i Rødding onsdag eftermiddag til arrangementet "Flyt dig - rundt i Rødding".

På turen skulle de se og tale om kunst i bybilledet og i to af de i alt ni private hjem, der havde været så venlige at åbne dørene for gæsterne.

Ifølge Else Schjødt Koch, der er formand i foreningen Kunst 6630, havde arrangementet selvfølgelig rod i kunstens verden, men det handlede mindst lige så meget om at komme ud og møde nye mennesker.

- Det er fantastisk at åbne byen op. Det er skønt at dele glæden for kunst med andre, siger hun.