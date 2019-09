Royalt besøg i Vejen: Voksen spejderånd hædres med manér

Her stod cirka 240 repræsentanter for Sct. Georgs gilder i hele kongeriget og var tydeligt begejstrede for det royale besøg.

VEJEN: - Hold da op, gør I så meget ud af, at jeg skal træne i dag? Sådan lød det muntert fra flere sportsudøvere, da de lørdag formiddag blev modtaget af faner og festivitas ved indgangen til Vejen Idrætscenter. Også de mange deltagere i den årlige Trolde Cup undrede sig over, at de blev så vel modtaget.

Sct. Georgs Gilderne er en slags spejderbevægelse for voksne.De bygger på personlig udvikling, humanitært arbejde og støtte til spejderbevægelsen. Gildebevægelsen begyndte i Danmark i 1933 og har bredt sig ud over hele verden. Sct. Georg - bevægelsens forbillede - er en ridder, som u-egennyttigt redder en landsby ved at kæmpe mod en ond drage. Betegnelsen gilde stammer fra middelalderen og blev brugt om sammenslutninger til gensidig hjælp og beskyttelse - dannet af mennesker med fælles interesse. Der findes lokale gilder i hele Danmark, og landsgildetinget, der afholdes hvert andet år, var i år arrangeret af gilderne i det vestjyske distrikt.

Spejderkamp til det sidste

Landsgildemester Helmut Werth takkede ærbødigt for prinsessens deltagelse og slog i sin åbningstale fast, at spejderbevægelsen er kommet for at blive.

- Vi kæmper for fornyelse og imod medlems-frafald, og kampen er ikke forgæves. En spejder giver aldrig op, og spejderbevægelsen for voksne, som gilderne repræsenterer, må og skal overleve, lød det i talen.

Vejens borgmester Egon Fræhr (V) talte også ved åbningen og sagde:

- Det er et centralt sted, I har valgt at afvikle Jeres landsgildeting, og jeres værdier passer godt til de værdier, vi har her i kommunen.

Egon Fræhr benyttede sin taletid til at remse kommunens mange fortræffeligheder op, og det gjorde han så godt, at man på landsgildetinget straks opfordrede ham til at blive gilde-broder - altså medlem af sammenslutningen.