Royal Oak har planer om overnatningsmuligheder

Jels: Ledelsen og ejerkredsen i Royal Oak Golf Club i Jels er i gang med at undersøge mulighederne for opførelse af et mindre hotel tæt ved det eksisterende klubhus.

Økonomiudvalget i Vejen Kommune har godkendt, at der sættes gang i udarbejdelsen af en ny lokalplan, som skal give mulighed for etablering af en bygning med overnatningsfaciliteter. Den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for et sådant byggeri.

- Vi er endnu på et tidligt idé-stadie. Vi er i gang med at undersøge, om det er muligt at realisere et stort ønske om nogle overnatningsfaciliteter. Forpagteren Thomas Marxen har af og til forespørgsler på overnatningsmuligheder i forbindelse med afvikling af fester på Royal Oak, og desuden har vi ofte besøg af golfspillere fra andre klubber rundt i landet, som gerne vil bruge nogle dage i området og eksempelvis spille banen et par gang, fortæller Jens Bolding Jensen, direktør i Jørgen Schou Holding og bestyrelsesmedlem i Royal Oak K/S.

Gennem de senere år har der været en stigende søgning af golfspillere fra andre klubber for at spille greenfee på Royal Oak. Mange af disse gæster har overnattet på Jels Motel & Sportscenter, eller de har benyttet andre overnatningsmuligheder i Vejen Sportel, Hovborg Kro eller eksempelvis Hotel Koldingfjord.

De foreløbige planer er at etablere en bygning umiddelbart nord for det nuværende klubhus mellem hul 10 og området med driving rangen.

-Fra bygningen vil der være en god udsigt ud til hul 10 og hul 18. På nuværende tidspunkt er der en plan om at indrette bygningen med omkring 20 værelser, tilføjer Jens Bolding Jensen.

Borgmester Egon Fræhr glæder sig over planerne.

-Det er altid dejligt og positivt, når nogen overvejer at investere og skabe nye muligheder for udvikling. Nu sættes der gang i lokalplanarbejdet, siger Egon Fræhr.