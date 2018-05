Rotary fremmer bæredygtigheden

Vejen Omkring 40 medlemmer af Vejen Rotary Klub mødtes på Grønvangsskolen i Vejen for at høre om skolen og skoleleder Claus Holm.

Med sig havde klubben et ungt egetræ, der som et led i en landsdækkende kampagne blev plantet på skolens areal for at markere starten på et af Rotarys fokusområder; bæredygtighed og et sundt klima.

Skoleleder Claus Holm havde fundet en fin placering til egetræet. Det kommer til at stå mellem nogle kunstneriske betonbænke, som nogle elever har støbt. Det kommer til at virke lidt som et moderne tingsted, med træet i midten.

Ideen er, at det gerne skulle være det første træ i en skov af træer. For bæredygtighedens og klimaets skyld naturligvis, og træet kommet også til at stå i nærheden af andre mindre træer, der er plantet mellem Grønvangskolen og VIC.

- Vi har plads til flere træer i dette område, hvis der skulle være andre, der har lyst til at donere, fortæller skoleleder Claus Holm.