Rossen og det gode formål

SKODBORG: Musicalhits, gospel, Elvis og popsange og et par vovede vitser.

Det var repertoiret, da Stig Rossen i aftes gav koncert i Skodborg Kirke. Der var for længst udsolgt, og de første gæster troppede op allerede to en halv time før musikken blev sat i sving. Det var rift om de bedste pladser, og stort set alle tilhørere var ankommet en ganske time før kl. 20, hvor showet tog en sin begyndelse.

Præsident for Lions i Rødding Jørgen Mølgaard, Mikkelborg, bør velkommen og ændrede programpunkterne rækkefølge af hensyn til dig, kære læser. På forhånd var det meldt ud, at overskuddet ubeskåret skulle deles mellem organisationen Broen i Vejen, som støtter udsatte børn og unge, og Julemærkehjemmet i Kollund, som har samme målgruppe. For at få overrækkelsen med i avisen i dag blev den fremrykket.

Bodil og Rose Hansen fra Broen og leder af Julemærkehjemmet Lasse Balsgaard blev kaldt på podiet for at modtage to store checks på hver 15.450 kroner.

Jørgen Mølgaard havde også en vovet vits på tapetet. Mandag bildte han en kollega på farmen i Lindknud, hvor han arbejder ind, at Stig Rossen var blevet syg. Det gik et par timer, før kollegaen kiggede i kalenderen.

- Nej, der er ingen syge, forsikrede Rossen, da han entrerede scenen og tog fat på en god time med sine yndlingssange.

Billetterne til arrangementet, som de fire Lions-klubber i Vejen, som har to, Rødding og Brørup stod bag, blev solgt lynhurtigt for længe siden. Efter den både folkelige og økonomiske succes vil Jørgen Mølgaard og kolleger i de tre øvrige klubber overveje, om koncerten med Stig Rossen skal gentages måske til næste år.