Rødding: "Eminent kørsel på fokusstrækning Jelsvej ved Rødding i dag." Sådan skrev Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, efter at der mandag havde været fartkontrol på strækningen. For hvor der normalt er en del bilister, der bliver målt til at køre for stærkt på strækningen, så var det mandag ikke tilfældet. Kun en enkelt bilist blev målt for en mindre overskridelse af hastighedsgrænsen på 80 km/t. /DAN