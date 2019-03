Røveri mod værtshus i Brørup: Politiet efterlyser gerningsmand

Politiet efterlyser en cirka 30-årig mand i forbindelse med et røveri mod et værtshus i Brørup.

Brørup: Syd- og Sønderjyllands Politi har udsendt en efterlysning på en mand, der har begået røveri i Brørup.

Røveriet fandt sted fredag den 22. marts cirka klokken 14.30 mod værtshuset Mødestedet, Torvegade 2 i Brørup, hvor der blev stjålet et større kontantbeløb.

Ved hændelsen skaffede den manden sig dels adgang til et lagerlokale, hvorfra han stjal et større kontantbeløb fra et pengeskab, dels overfaldt han en kvindelig medarbejder, udsatte hende for vold og truede hende til at udlevere et større kontantbeløb.

Det har ikke været nødvendigt at tilse kvinden på skadestue efter røveriet.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand, cirka 30 år gammel, udenlandsk oprindelse, lys i huden, cirka 165 centimeter høj. Han var iført mørkt tøj, mørke handsker og mørk hue, medbragte en sort sportstaske.

Gerningsmanden stak af til fods i en ukendt retning efter røveriet.

Borgere, der har oplysninger i sagen, kan kontakte politiets servicecenter på telefon 114.