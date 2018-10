Røveri: Politiet beder borgere om hjælp

Syd- og Sønderjyllands Politi mangler fortsat afgørende oplysninger for at opklare et røveriforsøget i Stationskiosken i Holsted. Tre personer, som overværede røveriforsøget, er efterlyst.

Holsted: Syd- og Sønderjyllands Politi håber fortsat på borgernes hjælp i forbindelse med opklaringen af et forsøg på røveri mod Stationskiosken, Storegade 40 i Holsted, tirsdag den 11. september 2018 klokken cirka 20.55.

Det fortæller politikommissær Kristian Harbo Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Nordøst.

Ved forsøget på røveri truede den ukendte gerningsmand personalet med en kniv.

- Vi har modtaget enkelte henvendelser fra borgerne, men vi mangler fortsat afgørende oplysninger for at kunne opklare sagen. Dels mangler vi at få identificeret gerningsmanden, dels er vi meget interesserede i at få kontakt med tre personer, som blev set uden for kiosken, samme dag som røveriforsøget fandt sted. Vi skal understrege, at de muligvis ikke har noget med røveriforsøget at gøre, men alligevel vil vi meget gerne tale med dem, siger Kristian Harbo Sørensen

Samme dag klokken cirka 17.00 observerede flere vidner tre mistænkelige personer nær Stationskiosken. Vidner har forklaret, at to af personerne sad på bænken foran graverkontoret.