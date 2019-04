Rør blot ikke ved Iversen

Iversens altertavle stod tidligere på alteret. Nu er der muret et nyt alter, og samtidigt er altertavlen blevet hængt op på væggen bag alteret. En tidligere beslutning om at forny rammen omkring altertavlen med en ny af eg, blev i sidste ende ændret. Den gamle, oprindelige ramme var den rette løsning, mente menighedsrådet. Og sådan er det.

- Og vi er selvfølgelig glade for, at menigheden, som blev præsenteret for ombygningen ved den festlige genindvielse i søndags, også synes, det er meget vellykket. Når man kommer ind i kirken, føles det alt sammen som om, det er helt rigtigt. Der er overhovedet ikke noget, som føles forkert.

HOLSTED ST.: For nogle år siden gav en kunstner fra København altertavlen i Sct. Peders Kirke dumpekarakter og foreslog at sende det trefløjede billede af Peters Fiskedræt til småt brændbart, men det rejste et lokalt ramaskrig. Kunstprofessor Kræsten Iversen var født og opvokset i Holsted, og hans altertavle er måske ikke stor kunst, men den hører i den grad til i kirken, og det skal ingen komme og pille ved.

Sognepræst Helle Yskes, sognepræst Jacob Bjorholm, provst Lilian Tyrsted og biskop Elof Westergaard forrettede ved festgudstjenesten genindvielsen af Sct. Peders Kirke i Holsted St. Holsted Motetkor og Ungdomskoret under ledelse af organist Kristian Larsen medvirkede. Følgende salmer blev sunget: Den signede dag, Lovet være du, Jesus Krist, Du fødtes på jord, Nu kom der bud fra englekor, Kirken den er et gammelt hus og Alt, hvad som fuglevinger fik.

Katedralen

Umiddelbart synes kirken at have fået en mere katedralagtig akustik, men det kan være en hørefejl. I al fald er der installeret et nyt lydanlæg, så ingen skulle have svært ved at høre, hvad præsten prædiker.

Hele kirken er blevet nymalet. Menighedsrådsmedlem Henning Jensen fortæller, at murværket flere steder virkelig trængte. Maleren havde svært ved at få kalken til at binde, og det blev undersøgt af en ekspert. Det viste sig, at kirken for adskillige år siden var malet med en limfarve, som kalk har svært ved at binde på. Menighedsrådet fik derfor tilladelse til at anvende en maling, som sidder fast.

Orglet er ved at blive stemt. Krista Kristensen fortæller, at det fint kan anvendes, og at hun i øvrigt ikke har lagt mærke til mislyde.

Hun fortæller også, at menighedsrådet slet ikke har drøftet kirkens 100 årsjubilæum i 2028, men at hun mener, at kirken efter ombygningen stråler og allerede nu er fuldt ud klar til festen.