Røntgen og hørecenter vil øge aktiviteterne i sundhedscenter

Når det gælder den nye røntgenafdeling, som er for borgere fra både Vejen og øvrige kommuner, der er henvist via egen læge eller privatpraktiserende speciallæge til en almindelig røntgenundersøgelse, vil tilstrømningen blive endnu større. Der forventes ifølge lederen af sundhedscentret, Kirstine Gottlieb, at blive på knap 5.000 årlige kontakter.

Den nye høreklinik er et tilbud til voksne borgere fra Vejen Kommune og omegn om høreprøver, udlevering og tilpasning af høreapparater, justering af høreapparater og aftryk til ørepropper. Der er en forventning om 400 årlige konsultationer. Klinikken vil kun være åben for borgere med tidsbestilling og betjenes fra den centrale høreklinik på Sydvestjysk Sygehus.

Brørup: Når den officielle indvielse af et nyt røntgenafsnit samt et nyt hørecenter foregår onsdag formiddag, så er det startskuddet til endnu mere trafik på det i forvejen stærkt besøgte sundhedscenter i Brørup.

Den officielle indvielse af røntgenafdelingen samt det nye hørecenter foregår onsdag formiddag.Blandt gæsterne er borgmester Egon Fræhr og formanden for Region Syddanmark Stephanie Lose. Det bliver de to, som får æren at klippe den røde snor. Der vil også være indlæg omkring perspektiverne ved det nære sygehusvæsen ved sygeplejefaglig direktør for Sydvestjysk Sygehus, Susanne Lauth, og afdelingschef i Sundhed & Familie i Vejen Kommune, Jette Kynde Schøtz. Der er tilmelding til arrangementet.

Højere serviceniveau

Der bliver åbningsdage mandag, tirsdag, onsdag og torsdag med et åbent røntgen-tilbud, hvor patienterne kan møde op uden forudgående aftale. På åbningsdagene vil der også være få ambulante tider, hvor patienterne bookes til røntgenundersøgelser. Røntgentilbuddet er organisatorisk en del af Sydvestjysk Sygehus' øvrige røntgentilbud under Radiologisk afdeling.

- Med oprettelsen af de to nye klinikker vil borgerne i endnu større grad opleve et højere serviceniveau i deres nærområde, både i forhold til transporttid, tilgængelighed og det faktum, at en del af borgerne kan have et ærinde i Sundhedscentret i forvejen. Etableringen af funktionerne vil således bidrage til udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, fastslår Kirstine Gottlieb.

Mere end 5.000 borgere fra Vejen Kommune er årligt i kontakt med de omkring 200 medarbejdere, der er beskæftiget i Brørup Sundhedscenter.

Sundhedscentret drives i et samarbejde mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark og blev etableret i 2011.