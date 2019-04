Brørup: Tirsdag klokken 12.56 rykkede brandvæsnet ud for at slukke en brand på Vejlevej ved Brørup. Her var en røgeovn i et skur brudt i brand og havde antændt skuret, der brændte ned til grunden.

Som følge af en meget kraftig vind bredte branden sig også til et nabohus, og forårsagede her materielle skader. Ingen kom dog noget til.

Branden opstod som følge af en fejl i røgeovnen, så ingen er blevet sigtet i sagen.