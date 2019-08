Røde Kors i Brørup og Holsted fusionerer

Planen er at sammenlægge de to lokalforeninger til efteråret. Der kommer ingen ny genbrugsbutik i Holsted.

BRØRUP-HOLSTED: Røde Kors i Holsted har svært ved at hverve nye frivillige til bestyrelse og aktiviteter, og det er en medvirkende årsag til, at lokalafdelingen nu vælger at slå sig sammen med søsterforeningen i Brørup. Fusionen skal efter planen ske til efteråret.

Formand for Røde Kors i Brørup, Egon Pedersen, oplyser, at de to foreningers forretningsudvalg sætter sig sammen om et par uger og aftaler en køreplan. Der er lagt op til en stiftende generalforsamling på Markedsrestaurationen i Brørup i løbet af oktober.

- For at være praktiske forestiller vi os, at det hele kan ske på ét samlet møde. Først skal man hver for sig beslutte at nedlægge de to nuværende lokalforeninger, og når det er sket, skal man holde en stiftende generalforsamling i en ny forening med navnet Brørup-Holsted Røde Kors og vælge en ny samlet bestyrelse.

- I dag er der fem medlemmer i bestyrelsen i Holsted og syv i Brørup. Fremover forestiller vi os én bestyrelse med syv medlemmer. Der er ikke lagt op til, at der absolut skal være medlemmer fra både Brørup og Holsted. Hvordan bestyrelsen sammensættes, bestemme de, der møder op på mødet.

For et par år siden var der planer om et samarbejde om foreningernes genbrugsbutikker, men det blev ikke til noget. For et halvt års tid siden lukkede Røde Kors i Holsted sin genbrugsbutik i Vestergade, og Egon Pedersen forestiller sig ikke, at den genåbnes af en ny fælles forening.

Derimod er han sikker på, at Røde Kors' meget aktive nørklepiger i Holsted fortsætter under Kirsten Bechs ledelse, og at landsindsamlingen i gamle Holsted Kommune fortsætter med Gudrun Thaysen Andersen som tovholder.