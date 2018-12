Røde Kors er klar med julehjælp til 70 familier

Vejen: Senest på lørdag bliver der besked til de familier og enlige forsørgere, som har ansøgt om julehjælp.

Hvert år er der en række organisationer, som lægger et stort arbejde i uddelingen af julehjælp. Det gælder blandt andet Røde Kors, som har fire lokalafdelinger rundt i Vejen Kommune. Fra Røde Kors uddeles der i år 70 julekurve.

Det har i hele november måned været muligt at søge julehjælp via et ansøgningsskema til Borgerservice i Vejen. Organisationerne har et velfungerende samarbejde med kommunen omkring udvælgelse af modtagerne. Foreningerne kender ikke folks økonomiske og sociale status.

- Vi vil gerne undgå misbrug af vores tilbud om hjælp op til julen. Det kan vi sikre ved at kommunen undersøger om ansøger er, værdigt trængende. Hjælpen gives til familier med børn og enlige forsørgere, fortæller Egon Pedersen, formand for Røde Kors' kommunekreds.