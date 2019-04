Rødding-virksomhed i vækst med projekter i hovedstaden

Væksten skyldes ikke mindst, at virksomheden har fået del i flere større projekter i hovedstaden. CL Glas & Aluminium producerer, leverer og monterer produkter inden for et bredt spektrum som eksempelvis brandelementer, facade- og Indgangspartier, vinduer og døre, ovenlys, røgventilationer, skydeelementer samt automatiske skydedøre.

Vi gennem de senere år formået en vækst, som reelt er en fordobling. Det skyldes i særlig grad, at vi har fået rigtig godt fat i og omkring København, hvor der er et stort aktivitetsniveau med byggerier og renoveringsprojekter.

40 ansatte

Virksomheden beskæftiger i øjeblikket 40 medarbejdere.

- Vi gennem de senere år formået en vækst, som reelt er en fordobling. Det skyldes i særlig grad, at vi har fået rigtig godt fat i og omkring København, hvor der er et stort aktivitetsniveau med byggerier og renoveringsprojekter. Det har betydet, at vi har etableret et kontor i hovedstaden, fordi det er vigtigt at være tilstede, fortæller Christian Lund, der er mangeårig indehaver af virksomheden.

Væksten, som virksomheden har oplevet de seneste år, har medført, at CL Glas & Aluminium både i 2017 og igen i 2018 var blandt de gazellevirksomheder, som dagbladet Børsen har hædret.

På trods af en branche med en del store aktører er det lykkedes Rødding-virksomheden at skabe sig et navn som et firma, der producerer, leverer og monterer produkter. For at sikre kvaliteten foretrækker virksomheden at udføre en stor del af elementsammenbygningen på værkstedet i Rødding.

Blandt de store projekter, som er gennemført i hovedstaden, er blandt andet det nye Scandic Hotel i Kødbyen. Desuden er der et projekt i Riffelsyndikatet - en tidligere våbenfabrik, som er omdannet til forretnings- og kontorejendom.

- Vi har fået fat på projekterne i København via vort netværk. Lige nu venter vi på at komme i gang med endnu et stort projekt med renoveringen af fem bygninger med andelsboliger på Frederiksberg, tilføjer Christian Lund.

Men det er langtfra kun i det østlige Danmark, at CL Glas & Aluminum sætter sine klare aftryk. Det gælder eksempelvis Dansk Gigthospital, som er flyttet til Sønderborg. Derudover har Rødding-firmaet været involveret i projekter som Sønderjysk Landboforening i Vojens, Det Faglige Hus tæt på motorvejen ved Esbjerg, kunstmuseet i Vejle samt Tietgen Gymnasium ved Odense.

CL Glas & Aluminium har desuden overtaget Kolding Totalsikring - også kendt som Agtrupvejs Glarmesterforretning. Med overtagelsen kan der nu samtidig tilbydes alt inden for glas- og låseløsninger.