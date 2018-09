Rødding tæller ned til en forvandling i Vestergade

Rødding: Et stort byfornyelsesprojekt vil om ganske få år skabe en nærmest fuldstændig forvandling af Vestergade i Rødding.

I årevis har ABC Lavpris' tidligere varehus ligget øde hen, og ejendommene østpå ind mod byen har givet et lidt træt udseende på den nordlige side af Vestergade.

Det er Vejen Kommune, Frøs Sparekasse og Rødding Andelsboligforening, som sætter gang i et byfornyelsesprojekt. Vejen Kommune har opkøbt fire ejendomme - Vestergade 6-12, som vil blive revet ned for derefter at skabe plads til et byggeri med lejeboliger.

- Vi vil som kommune gerne være med til at bidrage, når der skal ske forskønnelse og byudvikling rundt i kommunen. Der er blevet arbejdet på dette projekt gennem længere tid, og fra kommunens side har vi nu købt nogle ejendomme. Det betyder, at andelsboligforeningen kan få opført en række lejeboliger, som der er brug for i vores kommune, siger borgmester Egon Fræhr.

De lejere, der i dag bor i nogle af de berørte ejendomme, skal Vejen Kommune hjælpe med genhusning.

Rødding Andelsboligforenings administrationsselskab, Dalbo, har de første skitser til et boligprojekt klar. Ikke færre end 33 boliger skal der blive plads til i et byggeri bestående af flere blokke med dels etagebyggeri ud mod Vestergade og dels rækkehuse i et plan i nordlig retning.