Rødding-piger sigter efter 100.000 kroner

Fire Rødding-piger havde taget initiativ til et større arrangement for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Pigerne fik cirka 79.000 kroner indsamlet - og nu går de efter at ramme 100.000 kroner.

Rødding: Fire Rødding-piger - 16-årige Josephine Victoria Christiansen, 15-årige Pernille Schmidt Lund, 15-årige Karina Gejl Gamborg og 16-årige Mathilde Gejl - havde på eget initiativ stablet et større arrangement på benene. Arrangementet havde kun ét eneste formål: At samle så mange penge som muligt ind til Kræftens Bekæmpelse. Pigerne havde i første omgang håbet at få indsamlet 10.000 kroner. Det mål blev så rigeligt nået. For efter at have holdt arrangementet på det store areal ved Josephine Victoria Christiansens forældres ejendom på Toftegårdsvej i Rødding, lykkedes det faktisk pigerne at få indsamlet cirka 79.000 kroner. Så nu sigter pigerne efter et højere rundt tal - nemlig 100.000 kroner. - 100.000 kroner kunne være rigtig fedt, siger Josephine Victoria Christiansen.

Indsamling til Kræftens Bekæmpelse Pigerne er at finde torsdag den 30. maj fra klokken 15 til cirka 20 i Den Røde Lade ved stadion. Her vil der være loppemarked og tombola.Hvis man økonomisk gerne vil støtte pigernes indsamling, så kan man indbetale det ønskede beløb - enten via mobilepay på nummer 2234 4373 eller til følgende konto: Reg. nr. 9740 kontonr. 0004983114. I emnefeltet skrives Knæk Cancer.

Pigernes arrangement blev godt besøgt gennem hele dagen, da omkring 400 valgte at lægge vejen forbi på Toftegårdsvej. Privatfoto

Stor opbakning Oprindeligt havde pigerne haft en idé om at holde et loppemarked, hvor de kunne sælge ud af nogle af deres ting, og på den måde skaffe penge til Kræftens Bekæmpelse. - Men vi kunne hurtigt regne ud, at det nok ikke ville blive så meget, fortalte Karina Gejl Gamborg forud for arrangementet. Pigerne annoncerede derfor på Facebook efter effekter, som folk kunne undvære, og som de gerne ville donere til arrangementet - og fik rigtig god opbakning af både borgere og erhvervslivet i Rødding og omegn. Derfor udviklede arrangementet sig med flere forskellige aktiviteter, der kunne være med til at trække folk til. Og der var masser af positiv respons fra de omkring 400 besøgende, der lagde vejen forbi i løbet af de timer, arrangementet varede. - De syntes, at vi var så seje, og at det var så godt. Og de håbede, at vi fik samlet mange penge ind, fortæller Josephine Victoria Christiansen, der lige som sine veninder er ovenud tilfreds med, hvordan dagen forløb. - Jeg tror, det gik meget bedre, end vi havde forventet, siger Josephine Victoria Christiansen.

Aktiviteter og tombola At formålet med pigernes arrangement var at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse, var på ingen måder tilfældigt. - Vi har alle haft kræft tæt inde på livet med familiemedlemmer, der har været syge, fortalte Josephine Victoria Christiansen, inden arrangementet løb af stablen. Den ene af pigerne, Pernille Schmidt Lund, mistede også sin far til kræftsygdommen sidst i april, så pigerne var naturligvis ekstra opsat på at samle så mange penge som muligt ind. Arrangementet, der blev holdt søndag den 19. maj, bød blandt andet på ponyridning, der var en donutbod, hjemmebagte kager, en hoppeborg og andre sjove aktiviteter. Derudover var der tombola med præmier, som butikker i Rødding og omegn havde doneret til formålet.

Mød pigerne til Rødding Festen Nåede man ikke forbi pigernes arrangement, så er der stadig mulighed for at støtte deres indsamling. For torsdag den 30. maj - i forbindelse med Rødding Festen - vil pigerne være i Den Røde Lade med tombola og et loppemarked - dog i mindre skala, men stadig med mange gode ting. Og så håber pigerne, at de når det flotte beløb 100.000 kroner - ved tombola og loppesalg eller måske hvis der er nogen, der kunne have lyst til at runde beløbet op, hvis pigerne ikke selv når det.