Rødding-opfindelse gør livet lettere for svejserne

Via tryk på en fjernbetjening aktiveres en svejsemaskine, som udfører arbejdet med stor præcision. Maskinen er både mobil og uhyre enkel at betjene. Den kan således betjenes hvor som helst og af hvem som helst. Maskinen kræver ikke faglært arbejdskraft, og den nyetablerede virksomhed har allerede solgt prototypen.

Virksomheden "Weldingdroid" har til huse på to forskellige adresser i Rødding.Maskinen, som virksomheden har udviklet, bygges på adressen Industrivej 12, og virksomhedens kontor ligger på Sdr. Tingvej. Der er tale om en iværksætter-virksomhed, ejet og drevet af to lokale iværksættere, som i forvejen driver lokale virksomheder. Bag "Weldingdroid" står 39-årige Kevin Eggert Christensen fra Rødding og 29-årige Christian Olsen fra Vejen. Begge er uddannet smede.

- Jeg kunne med det samme se, at Kevin har præcis det netværk og den professionalisme, jeg har brug for, og derfor kontaktede jeg ham, fortæller Christian Olsen, som fik Kevin med på at etablere en virksomhed, hvorigennem den nye maskine skal sælges og promoveres.

I februar i år fik han via LinkedIn øje på Kevin Eggert Christensen og hans evne til at forsyne erhvervslivet med 3D-tegninger.

- Hver gang, jeg svejser rør, er jeg helt smadret i kroppen bagefter. Man svejser i en ubehagelig arbejdsstilling og stopper først, når man har svejset hele vejen rundt om røret. Jeg tænkte, at det måtte kunne gøres bedre, mere effektivt og mere skånsomt, og derfor gik jeg i gang med at konstruere maskinen, fortæller Christian Olsen, som har brugt tre år på at skabe maskinen og dens programmering.

Kan betjenes af alle

Den nye maskine henvender sig til små og mellemstore virksomheder.

- Der vil helt klart være købere til vores produkt. Da Christian henvendte sig, lavede jeg en markedsanalyse, og den viser, at vi har fat i noget rigtigt. Vi har allerede præsenteret maskinen på de sociale medier og har fået mange positive tilkendegivelser. Vores prototype er solgt til Christians tidligere arbejdsgiver, 2Water ApS, og virksomheden RØ-KA Industri A/S, som vi lejer os ind hos, har sagt, at de gerne vil købe et eksemplar, når maskinen kan svejse de størrelser rør, de bruger, fortæller Kevin Eggert Christensen begejstret.

Kim Levandowski - indehaver af RØ-KA Industri A/S, der laver siloer til opbevaring af mælk - roser iværksætternes arbejde.

Han siger:

- Jeg kan se et "hul" igennem til det her. Økonomien bag maskinen er fornuftig, og maskinen er både genial og enkel. Almindelige folk kan betjene den, og det betyder meget, for så behøver man ude i virksomhederne ikke sætte en faglært til at svejse rør. Som jeg ser det, er der hele vejen igennem tale om et kvalitetsprodukt, og maskinen har desuden den fordel, at den har en robot-funktion uden at kræve den vedligeholdelse, industrirobotter normalt kræver.