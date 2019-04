- Vi har været med på lokale messer før, men det er første gang, vi deltager på den her messe. Besøgstallet kunne godt være lidt bedre, men dem, der kommer, virker meget interesserede i det, vi har med. Vi udstiller, fordi vi gerne vil bakke op om det lokale handelsliv, og vi nyder at få en god snak med vores kunder.

Ny udstiller på messen, Henrik Schmidt fra Schmidts Traktor- og Plæneklipperservice i Rødding, var begejstret for at udstille på messen. Han sagde:

De blev godt taget imod af knap 40 udstillere, som bød på lækre smagsprøver, masser af inspiration og muligheden for at få sig en god snak.

Rart med nærhed

Messegæsterne Didde og Anita Gryager fra Lintrup var også begejstrede for messen. De sagde:

- Det er godt med en messe, som viser, at Rødding har et godt handelsliv, og det har byen virkelig. Vi handler en del i Rødding, og selv om man ikke kan få alt i byen, er det rart at handle et sted, hvor folk kender én, lød det fra mor og datter på messen.

Forårsmessen i Rødding opstod i 2017 i sin nuværende form og gentages hvert andet år.

Messen arrangeres af et udvalg bestående af repræsentanter for hallen, den lokale erhvervsforening og Centrum-butikkerne.

Halinspektør Klaus Svendsen er dybt imponeret over den stor opbakning til lørdagens forårsmessen, både fra udstillere og gæster.

- Ideen med den her messe er, at vi gerne vil vise, at Rødding som handelsby har utroligt meget at byde på. Vi har ikke alle butikker repræsenteret på messen, men en stor del af byens butikker udstiller her, og jeg synes, messen giver et godt signal om det store sammenhold, vi har her i Rødding, lød det lørdag fra Klaus Svendsen.