Rødding-elever er årets bedste publikum

Rødding: Siden 2010 har Vejen Musikskole hvert år overrakt en vandrepokal til "Årets bedste publikum." Vinderen findes blandt de skoler, som eleverne fra Vejen Musikskole gæster i forbindelse med en koncertturné.

- I år har vi været på ni skoler for at spille publikumskoncerter. For at være et godt publikum, skal eleverne være gode til at lytte og klappe. Og de skal være engagerede og tålmodige. Det er en turné, hvor vi prøver at udfordre musikalsk - i år har der også været klassisk musik på programmet, fortalte Trine Petersen, der er souschef ved Vejen Musikskole, inden hun sammen med musikskoleleder Gitte Hvid skulle ind og overrække vandrepokalen til årets vinderpublikum.

Vinderpublikummet havde taget plads i gymnastiksalen på Rødding Skole - for det var lige netop eleverne fra skolen i Rødding, der i år kan smykke sig med titlen som "Årets bedste publikum." En titel, som skolen også vandt æren af tilbage i 2012.