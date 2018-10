Rødding-borgerne blev klogere på deres by - og på hinanden

Omkring 45 personer deltog lørdag i arrangementet "Rødding, det er her, vi bor". KUNST 6630 havde succes med at afvikle en historisk byvandring som en del af kulturugen, kombineret med et tilbud om fælles morgenkaffe.

Else Lauidsen syntes, arrangementet var utroligt hyggeligt og oplyste, at hun fremefter vil se på byen med helt andre - nu mere oplyste - øjne.

- Det er et kanongodt initiativ. Jeg er tilflytter og har kun boet i Rødding i fire år, så jeg kender slet ikke byens historie. Det er interessant for mig at være med i dag, for jeg lærer en masse, og det er vældigt hyggeligt samtidig at lære folk fra byen at kende, fortalte Else Lauridsen, da avisens udsendte gik med på en del af den historiske byvandring.

RØDDING: Foreningen KUNST 6630 satte lørdag kulør på kulturugen med et arrangement, der var genialt for både tilflyttere og for dem, der har boet i byen i generationer.

I Rødding har man tidligere indbudt til fælles morgenmad i private hjem.Dengang blev der efter morgenmaden budt på et besøg i den lokale biograf. Denne gang havde arrangøren - KUNST 6630 - valgt at kombinere morgenmaden med en byhistorisk vandring.

Bygningen på hjørnet af Østergade og Sønderallé er opført i typisk Jugend-stil og har ifølge arkitekt Anker Ravn Knudsen "øjenbryn", som ses her. Rødding har hele to bygnnger, der er bygget i Jugend-stil. Foto: Astrid J. Vestergaard

Den ene gruppe mødtes på hjørnet af Sønderallé og Østergade og hørte den lokale arkitekt, Anker Ravn Knudsen, fortælle om blandt andet manufakturhandler Colfachs hjørne og om brugen af Jugenstil i byen. Den anden gruppe mødtes ved Frøs Sparekasse, hvor filialdirektør Lars Stenger, som er født og opvokset i Rødding, gennemgik historien bag både sparekassen og dens bygninger. Han inviterede de fremmødte ind i én af bygningerne, så de blandt andet kunne se, at man her har bevaret de gamle, smukt udsmykkede loftsbjælker.

- Vi har haft en rigtig hyggelig morgen. Snakken omkring bordet gik godt, og jeg synes, det er meget givende at møde mennesker på den måde. Jeg har været vært ved sådan et arrangement før, og jo, det er lidt grænseoverskridende, men det er samtidig utroligt spændende, lød det fra Ingrid Lyhne.

Denne bygning er opført af afdøde manufakturhandler Colfach, hvis frue var så fornem, at fire stuepiger bar nypressede duge fra et presseri et andet sted i byen, sirligt gennem byen og hjem til huset, når der skulle inviteres til middag. Dugene måtte nemlig ikke få folder! Foto: Astrid J. Vestergaard

Dugene skulle bæres hjem

Især arkitekt Anker Ravn Knudsen var god til at supplere sin beretning med små anekdoter, og det gjorde tydeligt indtryk på de fremmødte at høre, hvordan Rødding udviklede sig fra at være en lille landsby med bys-bæk og masser af kreaturer til at være en driftig handelsby, hvor man blev bedømt på, om man bar de rette klæder.

Den gamle Colfach byggede sit hus med en veranda, der vendte mod nord, hvilket ifølge arkitekten ikke giver anden mening end dén, at han kunne sidde på verandaen og løfte fornemt på hatten, når folk i de rette klæder spadserede forbi.

Arkitekten fortalte også, at Colfachs hustru holdt SÅ fornemme selskaber, at dugene, som blev rullet og presset et andet sted i byen, ikke måtte have pressefolder. Derfor sendte hun fire stuepiger afsted for at hente dem - én til at bære hvert hjørne af dugene hjem!

Den historiske rundtur bød også på et besøg i Frimenighedens kirke og et besøg i den lokale sognekirke. Førstnævnte sted hørte man om dannelsen af frimenigheden; sidstnævnte sted bød blandt andet på orgelmusik.

Arrangementet sluttede med frokost i Rødding Centret, hvor Else Schjødt Koch, formand for KUNST 6630, fortalte om et relief i cafeen.

Hun siger om lørdagens arrangementet:

- Vi var cirka 45 personer i alt, og jeg er tilfreds med tilslutningen, Man skal jo huske på, at der foregår så mange andre ting her i Rødding. Det kan være, vi gentager arrangementet igen næste år.