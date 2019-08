Rødding Højskoles forstander fylder rundt

Fredag den 9. august runder Rødding Højskoles forstander, Mads Rykind-Eriksen, de 50 år. Han har siden foråret 2007 stået i spidsen for højskolen sammen med hustruen Anja Rykind-Eriksen.

Rødding: Forstander for Rødding Højskole - Danmarks første og verdens ældste højskole - Mads Rykind-Eriksen kan fredag den 9. august fejre sin 50-års fødselsdag. Siden marts 2007 har Mads Rykind-Eriksen sammen med hustruen Anja Rykind-Eriksen stået i spidsen for højskolen, der den 7. november fylder 175 år. Da Mads og Anja Rykind-Eriksen blev ansat som forstanderpar, var opgaven at genrejse højskolen, der var tæt på lukning. Parret overtog en tom skole og havde alle odds imod sig. Men opgaven lykkedes, så Mads Rykind-Eriksen kan fejre de 50 år og skolens jubilæumsår på en veldreven højskole, som i år når de højeste elevtal på såvel lange som korte kurser siden genstarten. - Det tog jo nogle år, inden vi kunne sige, at nu sejler skibet. Men det er fantastisk at se tilbage på, hvordan det er gået, når man har lagt så mange kræfter i det. Vi har skabt et fundament for at kunne udvikle skolen, siger Mads Rykind-Eriksen.

Blå bog Mads Rykind-Eriksen fylder 50 år fredag den 9. august.Han er født og opvokset i København.



Han er uddannet cand.mag. i historie og filosofi på universiteterne i Aarhus og Lund.



Han har været højskolelærer på Båring Højskole og på Ry Højskole.



I marts 2007 blev han og hustruen Anja ansat som forstanderpar på Rødding Højskole.



Mads og Anja Rykind-Eriksen blev gift i 1997.



Parret har syv børn - Nikoline på 28 år, Hjalte på 25 år, Frida på 21 år, Eskil på 19 år, Lauge på 16 år, Røskva på 11 år og Tøger på ni år.

Mødte hustru på Rødding Højskole Mads Rykind-Eriksen er uddannet cand.mag. i historie og filosofi fra universiteterne i Aarhus og Lund. Forinden tog han landmandsuddannelsens første trin på Malling Landbrugsskole. Han var et år i landmandspraktik på en svinegård ved Mejlby nord for Aarhus efterfulgt af et år i Asien og et ophold på Rødding Højskole i 1992, hvor han mødte sin hustru. Mads Rykind-Eriksens arbejdsliv har været den danske højskole, hvor han har været højskolelærer på Båring Højskole og Ry Højskole, inden han i en alder af 38 år blev forstander på Rødding Højskole. Han har i en periode siddet i bestyrelsen for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Stammer fra København Han er født og opvokset i København som søn af indretningsarkitekt og etnolog Kirsten Rykind-Eriksen og advokatfuldmægtig Jens Rykind-Eriksen. Han gik i skole på Bordings Friskole, hvor hans morfar Frede Bording var skoleleder, og den der havde oprettet friskolen. Morfaren har haft en afgørende indflydelse på Mads Rykind-Eriksens grundtvigske skole- og livssyn, og er der en betegnelse, som forstanderen ærekært tager på sig, så er det betegnelsen grundtvigsk.

Byens og egnens skole Mads Rykind-Eriksen er både stædig og kampivrig, når han mener, en sag er vigtig. Det har hans højskolekolleger fået at mærke i hans kamp for at bevare bopælspligten for lærere og forstander på en højskole. Han diskuterer ikke på Facebook, hvor han aldrig har haft en profil, men helst ansigt til ansigt. Han er kendt som en udadvendt forstander, der skriver kronikker og holder foredrag. Han er anerkendt for sit engagement i lokalsamfundet, og han gør en dyd af, at Rødding Højskole også skal være byens og egnens skole. Fødselaren fejrer sin 50-årsdag sammen med den nærmeste familie - og ved at modtage flere hundrede tidligere elever til højskolens årlige elevmøde. - Så det bliver sammen med en masse gamle elever og medarbejdere på den skole, jeg holder af, siger fredagens fødselar.