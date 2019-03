Rødding Højskole udgiver jubilæumsbog

På vegne af Nordea Fonden var Janne Nikolajsen, filialdirektør for Nordea i Rødding og Vejen, forbi højskolen for at overrække forstander Mads Rykind-Eriksen en check på 30.000 kroner. Pengene skal bruges til udgivelse af en jubilæumsbog. Foto: Dorthe Andresen

Den 7. november i år er det 175 år siden, at Danmarks første folkehøjskole, Rødding Højskole, blev grundlagt. I forbindelse med jubilæet udgiver højskolen en jubilæumsbog, der blandt andet skal fortælle historien om, hvordan skolen blev reddet fra en truende lukning.

Rødding: Da Rødding Højskole opstod som verdens første højskole i 1844, skete det på baggrund af engagement og offervilje fra lokale ildsjæle, der - med afsæt i Grundtvigs tanker om folkelig oplysning - ville skabe en skole, hvis formål var at give den almindelige befolkning oplysning og dannelse til at deltage i det spirende folkestyre. Og gennem tiden har højskolen i Rødding - ligesom mange andre højskoler - haft både op- og nedture. Efter en voldsom nedtur omkring årtusindskiftet var højskolen i 2006 dog tæt på konkurs og stod til lukning. Skolen stod uden elever, uden forstander og kun med én ansat på kontoret, ligesom bygningerne var nedslidte. Lukningen af skolen blev dog afværget, for forenede lokale og nationale kræfter ville det anderledes. - Og hvis der er tilstrækkelig mange, der tror på en sag, så kan man flytte bjerge. Det er det, der hedder folkeligt engagement, og det har vi herude, siger Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole.

Bogen er budgetteret til i alt 302.000 kroner, men højskolen har stadig ansøgninger ude.

Foto: Yilmaz Polat Jubilæumsbogen om Rødding Højskole, der bliver en interviewbog, skal skrives af forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø. Arkivfoto: Yilmaz Polat

3,8 millioner indsamlet Der blev taget initiativer for at redde skolen, og en stor indsamling, hvor både folk fra lokalområdet og hele landet bidrog, resulterede i 3,8 millioner kroner. Det betød, at højskolen blev reddet, og efter de turbulente år står den nu igen som en sund og moderne, almen grundtvigsk højskole. I marts 2007 blev Anja og Mads Rykind-Eriksen ansat som forstanderpar. Parret overtog en tom skole og havde alle odds imod sig. De første år gik de for halv løn. - Og lærerne skulle yde 125 procents indsats til 75 procent løn, fortæller Mads Rykind-Eriksen. Men projektet lykkedes. På blot et år gik skolen fra 0 til 52 årselever. De seneste ti år er elevtallet fordoblet, og nu har højskolen 100 elever på forårsholdet. Dertil kommer alle kursisterne på de kortere kurser, som højskolen tilbyder.

Historien skal skrives Da det i år er 175 år siden, at Rødding Højskole blev grundlagt, er det blevet besluttet at udgive en jubilæumsbog, som skal fortælle historien om, hvordan den gamle højskole opstod som Fugl Føniks af asken og igen begyndte at baske med vingerne. Arbejdstitlen på bogen er "Viljen til Rødding - genstarten af Rødding Højskole," og bogen skal skrives af forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø. Men ligesom det ikke er gratis at få en højskole på højkant igen, så koster det også penge at udgive en bog. Derfor er Rødding Højskole i fuld gang med at søge penge hos diverse fonde og andre bidragydere. Bogens budget lyder på 302.000 kroner, og på nuværende tidspunkt er der indsamlet 160.000 kroner, men forstander Mads Rykind-Eriksen er sikker på, at alle penge nok skal komme i hus.

30.000 fra Nordea Fonden - Vi har stadig mange ansøgninger ude, siger Mads Rykind-Eriksen, der torsdag morgen havde besøg af Janne Nikolajsen, der er filialdirektør for Nordea i Rødding og Vejen. Torsdag kom hun dog på vegne af Nordea Fonden for at overrække en check på 30.000 kroner til hjælp til bogudgivelsen. Og støtte til en bog falder i god tråd med fondens overordnede mål, der er "det gode liv." Fonden støtter forskellige projekter indenfor kultur, motion, natur og sundhed. - Her er formålet kultur - at bidrage til, at historien om Rødding Højskole bliver skrevet, sagde Janne Nikolajsen, der ligesom Mads Rykind-Eriksen glæder sig over, at højskolen udgør en markant kulturel institution i Rødding, hvor der hvert år er omkring 175 offentlige arrangementer, deriblandt fællesspisning fire gange om året, Grundlovsdag og markeringen af befrielsen den 4. maj. Det er planen, at jubilæumsbogen, der bliver en interviewbog med nogle af de centrale aktører, der var med til at genrejse højskolen, skal ligge færdigtrykt og klar til "bogrelease" den 10. august, hvor højskolen har sit store elevstævne for gamle elever. På selve 175-års jubilæumsdagen, der er den 7. november, bliver bogudgivelsen naturligvis også markeret.