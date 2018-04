Rødding Centret skabte et nyt overskud i 2017

Hyttebyen giver forbedrede muligheder for at tiltrække træningslejre og turister. I næste måned indleder centrets ledelse drøftelser med Vejen Kommune omkring omfattende strategiplan.

- Der blev dannet et selskab helt uden for centrets regi. Med flot opbakning fra en del erhvervsfolk og private i Rødding blev investeringen foretaget. Hytterne giver flere muligheder, eksempelvis kan foreninger placere træningsophold i Rødding, uanset om det er svømmebadet eller kunstgræsbanen, som skal anvendes, fortsatte Torben Falkenberg.

- Resultatet året før var 112.000 kroner, og i det seneste regnskab har vi øget afskrivningerne, så generelt har vi et forbedret resultat i 2017, som vi kan være tilfredse med. Der er særlig grund til at rose personalet i køkkenet og i caféen. Det er helt fantastisk, hvad der kommer igennem her, konstaterede Torben Falkenberg, formand for bestyrelsen.

I det regnskab, som blev fremlagt på repræsentantskabsmødet, kunne centerleder Klaus Svendsen berette om et plus på 1,6 millioner kroner før afskrivninger. Et område med betydelig fremgang er køkkenet og caféen. Omsætningen steg med 300.000 kroner til i alt 3,8 millioner kroner.

Strategiplan

Bestyrelsen og ledelsen arbejder fortsat med en omfattende strategiplan, som handler om forbedring af hal 2, områderne med de gamle omklædningsrum, fitness, spinning, Rødding Idrætsforenings omklædning og lokaler, og endelig har en udbygning af køkkenet høj prioritet. Dertil kommer en ny værelsesfløj. Alt sammen løber det op i 28 millioner kroner.

- Vi får mulighed for at præsentere projektet for Udvalget for sundhed, kultur og fritid i næste måned. Heldigvis kan planen opdeles i etaper, og vi håber på opstart i 2019, hvor der især er behov for en renovering af hal 2, omklædningsrum i tilknytning hertil samt hele området i Rødding IF's lokaler.

Torben Falkenberg var også inde omkring Rødding Centrets rolle, år det gælder om at tiltrække nye borgere til Rødding.

- Jeg vil håbe, at Rødding Centret kan være med til at få tilflyttere til Rødding og se byen som en god bosætningsby med en del flere aktiviteter end som i andre byer af vores størrelse. Jeg vil håbe, at vi sammen med Rødding Højskole, Hotel Rødding kan stå som et trekløver, der henter mange besøgende udefra til område. Trods alt kommer der årligt 300.000 mennesker i centret, sagde Torben Falkenberg.