Rødding Centret præsenterede fremtidsplaner for udvalg

Tegninger af den ombyggede bygningsmasse - her set fra sydvest - indgår i de planer, som Rødding Centret præsenterede for kommunens udvalg for sundhed, kultur og fritid. Illustration: JN Arkitektur ApS

Tirsdag deltog repræsentanter fra Rødding Centret, da kommunens udvalg for sundhed, kultur og fritid holdt møde.

Rødding: "Rødding Centret har en vision om at fremstå moderne, indbydende og attraktiv og dermed være regionens naturlige samlingspunkt for motion, kultur, velvære og trivsel. Rødding Centret vil samtidig være en meget aktiv medspiller i at øge turismen, bosætning og sundheden i Vejen Kommune." Sådan lød en del af sagsfremstillingen på det første punkt på dagsordenen, da udvalget for sundhed, kultur og fritid tirsdag holdt møde. Udover udvalgsmedlemmerne deltog repræsentanter fra Rødding Centret for at orientere om centrets "Projekt 2022 - Liv i Rødding."

Ansøgt om 940.000 kroner Citatet i begyndelsen af artiklen stammer også fra indledningen til "Projekt 2022 - Liv i Rødding," hvor Rødding Centret præsenterer de planer, der er for udvikling og ombygning af centret. Det samlede projekt indebærer at opføre hytter (der blev indviet i år) og at etablere springgrav og trampolin i hal 1 i samarbejde med Rødding Gymnastikforening. De to punkter er selvfinansierede. Derudover er der planer om at nedrive det gamle klublokale, indgangspartiet samt de ni omklædningslokaler, der er i forbindelse med den gamle bygning, og som er fra dens oprindelse i 1964/1974 - og samtidig få et spændende åbent "velvære"-areal fra den nuværende indgang til nyt område med motionscenter, foreningslokale, møde/kursuslokale samt nye tidssvarende omklædningsrum/kabiner. Til den renoveringsplan er Rødding Centret i forbindelse med kommunens budgetlægningen 2018-2021 kommet med en ansøgning på 940.000 kroner til renovering af halgulvet i hal 2, renovering af omklædning/toilet og ændring af handicapomklædning til kabiner.