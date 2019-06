Rødding Centret i nyt samarbejde

Rødding: Rødding Centret er netop kommet med i Danhostel samarbejdet.

- Det er vi utrolig glade for. Vi har de senere år oplevet en større tilgang og interesse for overnatning i vores center og mener nu, at vi ikke selv kan løfte opgaven med at finde flere gæster til centret, siger Klaus Svendsen, centerleder i Rødding Centret, i en pressemeddelelse.

Han siger endvidere, at Danhostel, som er en af de store udlejningsportaler, og som er meget kendt på markedet, vil blive en super partner for centret.

- Samarbejdet vil samtidig også åbne nye døre for andre kundesegmenter, end dem vi allerede har i huset. Vi ser meget frem til, og håber meget, at det kan få Rødding endnu mere på landkortet og gøre vores område endnu mere kendt, siger Klaus Svendsen, der regner med, at Rødding Centret er på "systemet" 1. juli 2019. Derefter vil centret kunne bookes via endnu flere portaler, end det er muligt i dag.