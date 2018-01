Rødding Centret har fået et løft

Rødding: Der var ikke meget at give af onsdag formiddag, da fire tonstunge hytter blev løftet på plads ved Rødding Centret. Men den kæmpestore kran tog det dog bogstaveligt talt i strakt arm hytte for hytte. Håndværkerne stod parate til at skrue dem fast til stolper af metal, og til at installere el og vand. Nu mangler der så bare lige at blive lagt fliser, så alle kan komme tørskoede frem.

De fire hytter er et flere år gammelt projekt, som Rødding Centrets leder, Klaus Svendsen, glæder sig over nu er kommet et stort skridt videre.

- Da jeg blev ansat i 2015 havde vi værelser i kælderen, men her er nu en fysioterapi. Så havde vi også tre værelser ovenpå, men vi har oplevet stor efterspørgsel efter overnatningsmuligheder. Derfor var vi nødt til at gøre noget, siger Klaus Svendsen.

Løsningen blev etableringen af et anpartsselskab, Rødding Hytteby ApS, hvor private og virksomheder har kunnet tegne anparter på henholdsvis 25.000 kroner og 50.000 kroner. Her lykkedes det at sælge 15 anparter, så resten af budgettet på 1,3 millioner kroner har anpartsselskabet måttet finansiere gennem lån.