Rødding Bio: Appel til ministeren

Rødding Bios generalforsamling har sendt dette brev til bl.a. kulturministeren:

Kære Mette Bock, Kasper Holten og formændene for partiernes kulturudvalg.

Medlemmer af Rødding Bio samlet til generalforsamling den 6. marts 2019 vil gerne udtrykke følgende tak og opfordring.

For år tilbage kunne vi jævnligt opleve Det Kongelige Teater på scenen på Hotel Rødding. Den turnerende del af Det Kongelige Teater svandt ind, og først for 5 år siden vendte Det Kongelige Teater tilbage til Rødding. Nu som direkte satellit transmitteret forestilling på det store lærred i Rødding Bio. Det blev til 3 sæsoner med i alt 9 forestillinger i høj kunstnerisk og teknisk kvalitet. Det siger vi tak for.

Så fulgte 2 år, hvor der tilsyneladende ikke kunne skaffes bevilling til at videreføre det gode projekt. Indtil pludselig i november, hvor vi fik tilbudt 3 forestillinger, der skulle afvikles inden årsskiftet. Det siger vi også tak for.

Nu går opfordringen på, at I finder midler, så vi i 2019 og i årene fremover får del i de store oplevelser fra Det Kongelige Teater. En fysisk tur til København med en teateroplevelse løber let op i 2000 kr., en tur i Kongelig Bio i Rødding Bio kan klares for 200 kr., det er da en fantastisk måde at få Det Kongelige Teater ud til hele Danmark.

Med venlig hilsen

Leif Bolvig

formand for Rødding Bio