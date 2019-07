Rideklubber får næsten 600.000 kroner i tilskud

- Rideklubberne i kommunen får lokaletilskud efter en fastprisaftale, som typisk løber over tre år, hvor det tildelte beløb tildeles efter hvilke udgifter den enkelte rideklub har til ridehal og rytterstue, hvorimod der ikke ydes tilskud til hestestaldene. Udvalget vurderer dog også tilskuddet i forhold til klubbernes aktiviteter i ridehallen, samt hvor mange aktive udøvere de har, siger formand for folkeoplysningsudvalget, Jan Møller Pedersen, i en pressemeddelelse.

Puljepenge

Fra folkeoplysningsudvalgets Aktivitets- og Udviklingspulje er der bevilget 7500 kroner til en nystartet forening "IFS Noget Særligt," som er en forening, som blandt andet henvender sig til personer med psykisk sårbarhed, tilskud til indkøb af redskaber.

Desuden er der fra puljen ydet tilskud til Tobøl Idræts og Borgerforening, som vil etablere en ny aktivitet, som hedder "new ages kurling." En aktivitet som kan spilles indendørs og henvender sig til alle, også folk med lettere skavanker. Desuden har foreningen også fået et mindre beløb til opstart af floorball. I alt har Tobøl Idræts og Borgerforening fået 3000 kroner til opstart af de to nye aktiviteter.

Endelig har Rødding IF fået bevilget 20.000 kroner som tilskud til at anskaffe et Goal Stadion anlæg, som er et træningsanlæg til dygtiggørelse af de enkelte fodboldspillere. Rødding IF forventer dog også, at de kan indlede et samarbejde med E-sportspillerne i Rødding omkring dette træningsanlæg.

Fra puljen til mindre anlægsinvesteringer fik Sdr. Hygum Rideklub allerede sidste år bevilget et beløb på 22.000 kroner til renovering af sin ridehusbund. Det har nu vist sig at det er nødvendigt helt at udskifte bunden, og derfor har folkeoplysningsudvalget valgt at bevilge yderligere 28.000 kroner, da en udskiftning af ridehusbunden er en noget større udgift end blot en renovering.

- Der er fortsat penge tilbage i de to puljer, henholdsvis Aktivitets- og Udviklingspuljen og mindre anlægsinvesteringer, så udvalget modtager også gerne ansøgninger her efter sommerferien. Se mere på kommunens hjemmeside, siger Jan Møller Pedersen.