Det er lykkes for Sdr. Hygum Rideklub at få sammensat en helt ny bestyrelse, så der også i fremtiden vil være masser af aktivitet på området ved stalden og ridehallen i Sdr. Hygum.

Sdr. Hygum: For nogle uger siden kom bestyrelsen for Sdr. Hygum Rideklub med et nødråb til hestefolk og folk i Sdr. Hygum og omegn. Hvis der ikke blev fundet nye folk til bestyrelsen, ville det ende med, at rideklubben måtte kaste håndklædet i ringen og lukke. Efter den første ekstraordinære generalforsamling var der nemlig ikke nok, der meldte sig, og derfor blev der indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor et af punkterne var lukning af klubben, hvis det heller ikke denne gang skulle lykkes at få nok frivillige til bestyrelsesarbejdet.

Den nye bestyrelse Bestyrelsen for Sdr. Hygum Rideklub består nu af:Tobias Hausted, Harreby, formand



Daniel Clausen, Fæsted, næstformand



Inge Ottsen, Fole, kasserer



Mette Ravn, Brøstrup, sekretær



Nicole Egeskov Pedersen, Fole, bestyrelsesmedlem



Liselotte Tandrup, Sdr. Hygum, suppleant



Niels Straadt, Ribe, suppleant



Michael Borring, Lintrup, suppleant

Den nye bestyrelse inklusive suppleanter er fra venstre: Tobias Hausted, Liselotte Tandrup, Nicole Egeskov Pedersen, Mette Ravn, Inge Ottsen, Niels Straadt, Daniel Clausen og Michael Borring.

Lukning blev afværget Den daværende formand, Edita Rimkute, sagde dengang, at "der er så meget potentiale i klubben, men det er svært at få frem, når vi er så få." Hun appellerede til, at folk mødte frem for at vise deres opbakning til, at der fortsat skal være en rideklub i Sdr. Hygum - og efterlyste personer, der kunne varetage bestyrelsesarbejdet. Den truende lukning af klubben blev dog afværget, da der på den ekstraordinære generalforsamling både var stor opbakning, men der var også nok, der meldte sig, så man nu kan mønstre en fuldtallig bestyrelse på fem plus tre suppleanter. Ny formand for bestyrelsen er Tobias Hausted, der sammen med sin bror Joakim driver den økologiske gård Abildskær Gård ved Harreby.

Klubben skal bevares Ligesom for de øvrige i bestyrelsen har det været vigtigt for Tobias Hausted, at rideklubben overlevede - også selvom han som han selv udtrykker det, ikke som sådan "har et forhold til heste." - Men min kone rider, og når vi får nogle børn, så skal de også have muligheden. Og hvis de ikke skal kunne ride i klubben her, så skal vi til at køre efter det. Men sådan noget skal ikke dø, siger Tobias Hausted. Både han og Mette Ravn, der er ny sekretær i bestyrelsen, roser den tidligere bestyrelse for at melde ud, hvordan det stod til - fordi man på den måde har kunne nå at reagere. - Det er godt skuldret af den tidligere bestyrelse, der har vist rettidig omhu ved at melde ud. Det er helt fair at kaste håndklædet i ringen, så de har gjort det på den rigtige måde, siger Mette Ravn.

For den nye bestyrelse gælder det nu om at få det store overblik over klubben og faciliteterne og arbejde frem mod at få endnu mere gang i aktiviteterne i rideklubben. - Klubben har allerede et godt ry, så vi skal have fyldt de rammer, vi har. Bedre rammer end det, vi har her, finder man kun de helt store steder. Vi skal ikke lave et millionoverskud, vi skal holde tingene ved lige og skabe liv i Sdr. Hygum, siger Tobias Hausted. - Og vi vil gerne have alt fra de små ponyryttere til de helt store stævner, supplerer Mette Ravn.

Tager gerne imod forslag De fem bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter har, siden det nye hold blev sat, holdt en del møder for at tale om, hvordan man nu kommer videre. Men sidder der nogen med gode forslag til, hvordan klubben kan blive et endnu bedre sted, så tager bestyrelsen gerne imod. - Vi kommer også selv med en række ideer, men først og fremmest skal vi skabe masser af liv og have fyldt rammerne ud, siger Tobias Hausted. Rideklubben råder selv over fire heste, men da der i stalden er 20 bokse, er der også gode muligheder for at få sin hest opstaldet hos klubben, hvis man har brug for det. Så selvom det for kort tid siden så dystert ud for den traditionsrige klub i Sdr. Hygum, så går den ifølge både formand og sekretær en lys fremtid i møde. - Vi har en god harmoni i bestyrelsen, og alle er klar til at give den en skalle, siger Mette Ravn, der også er glad for, at der fortsat er stor opbakning i Sdr. Hygum og omegn til, at klubben skal bestå. - Det kan vi godt være stolte af på Hygums vegne, siger Mette Ravn.