Holdet bag Revyen ved Kongeåen har valgt at stoppe, mens legen er god. Billedet her er taget i forbindelse med revyen 2018, der altså blev den sidste. Arkivfoto: Dorthe Andresen

Revyen ved Kongeåen 2018 blev den allersidste revy på scenen på Hotel Rødding. Revyen formåede ikke at tiltrække det forventede antal publikummer, og derfor har holdet bag revyen valgt at stoppe, mens legen er god.

Rødding: Seks gange nåede Rødding Revyen, der for nogle år siden skiftede navn til Revyen ved Kongeåen, at sprede masser godt humør - først i forbindelse med byfesten og de senere år fra teaterscenen på Hotel Rødding. Men nu er det slut. Revyen ved Kongeåen 2018 blev den uigenkaldeligt sidste revy fra det nuværende revyhold. Instruktør Pia Pragst, kapelmester Anker Ravn Knudsen har i samråd med resten af revyholdet valgt at lukke og slukke. Baggrunden er, at det mål for billetsalget, som man havde sat sig, ikke blev indfriet. - Vores mål var, at vi gerne skulle sælge 600 billetter - 200 hver aften havde vi regnet os frem til. Men der kom kun 450, fortæller Pia Pragst, der er ærgerlig, men også meget afklaret med beslutningen, der er truffet.

En svær beslutning - Det har da været en svær beslutning. Men den blev nemmere af, at vi synes, at vi leverede en rigtig god forestilling, siger Pia Pragst, der har været instruktør på revyen i alle årene. Selvom 150 manglende publikummer måske ikke lyder af meget, så har det stor betydning for revyen, der kun spiller over tre dage - torsdag, fredag og lørdag. - Hvis publikum faldt yderligere fra, ville vi ende med at spille tre torsdagsforestillinger, og det vil vi ikke, siger Pia Pragst og tilføjer: - Revyen lever af, at der er en form for dynamik mellem folk på scenen og publikum. Det er som et velfungerende urværk - der er brug for hvert et tandhjul.

Det rigtige koncept Inden beslutningen om at stoppe med revyen blev truffet, er mange ting blevet vendt og drejet og analyseret. Men selvom mange muligheder har været på bordet, så er Pia Pragst ikke i tvivl om, at samarbejdet med Hotel Rødding om en "pakkeløsning" med både spisning og revy, har været det helt rigtige koncept. - Det skulle være en helhedsoplevelse med dækkede borde og stemning og ikke stolerækker, hvor der er kaffe og kage i pausen, siger Pia Pragst, der roser hotellet for samarbejdet. - Vi har været ovenud lykkelige for samarbejdet med hotellet. Så en af de sværeste ting var at give besked til hotellet, siger instruktøren, der har nydt de år, det er blevet til og havde håbet, at 2020 også kunne være blevet et revyår.

Havde planer for 2020 - Det skal ingen hemmelighed være, at jeg ville have synes, at det kunne være skide sjovt at lave 2020. Jeg havde en masse ideer i støbeskeen, fortæller Pia Pragst, der - selvom der ikke kommer mere revy - vil fortsætte med at notere sine skøre, sjove og kreative tanker. - Ja, jeg vil stadig hænge alle mine lyserøde sedler på døren, smiler Pia Pragst, der også gerne vil sende en stor tak til de mange trofaste publikummer og samarbejdspartnere, som gennem årene har bakket op om revyholdet.