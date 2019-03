Rengøringsfirma slipper pletfri fra stikprøver i Vejen

Borgmesteren føjer til: - Vi ved, at op mod 75 procent af de ansatte i KN Rengøring er medarbejdere, som har været beskæftiget af andre rengøringsfirmaer tidligere. Det giver formentlig envis form for stabilitet.

- Det er klart, at når en virksomhed kommer i vælten, som det skete i eksempelvis Varde Kommune, så kigger vi nærmere på en række forhold. Derfor er der foretaget nogle stikprøver, som vi øvrigt gør af og til, og vi kan konstatere, at der ikke er fundet noget, siger borgmester Egon Fræhr.

Illegal arbejdskraft

KN Rengøring fik i sidste måned ophævet sin kontrakt i Varde Kommune på grund af mistanke om brug af illegal arbejdskraft.

Frank Schmidt-Hansen (K) er godt tilfreds med den redegørelse, som blev drøftet på det seneste møde i økonomiudvalget.

-Allerede da sagen kom frem, nævnte jeg, at jeg ikke er så optaget af, hvad der sker i Varde og Rebild Kommuner. For mig er det afgørende, hvordan virksomheden lever op til krav og regler her i kommunen. Nu har vi fået en redegørelse, som viser, at der ikke er noget at komme efter. Det giver mig en god mavefornemmelse, og så er der ikke mere for mig at komme efter, siger Frank Schmidt-Hansen.

Mens den konservative politiker er godt tilpas med redegørelsen, så ændrer det derimod intet for Enhedslistens Maya Ryom. Da sagerne fra Varde og Rebild nåede mediernes bevågenhed, fastslog Maya Ryom i en mail til sine byrådskolleger, at Vejen Kommune efter hendes opfattelse ikke burde benytte sig af et firma, som ikke havde rent mel i posen.

Den holdning har Maya Ryom fortsat: - Jeg står fast på min holdning, uanset hvad jeg hører om den redegørelse, der er givet i økonomiudvalget. Jeg mener ikke, vi skal have noget med den virksomhed at gøre.

- Det ændrer altså ikke noget for dig, at der efter stikprøver og undersøgelser af rengøringsvirksomheden har vist sig, at der ikke er noget at komme efter?

- Nej, det gør det ikke. Jeg er da glad for, at der ikke har vist sig samme problemer i Vejen Kommune som i Varde og Rebild. Men principielt står jeg fast på min holdning, siger Maya Ryom.

Hun tilføjer i øvrigt, at hendes henvendelser til de øvrige i byrådet i midten af februar ikke har resulteret i én eneste tilbagemelding.