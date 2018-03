Rekordstore hold er med i DGI's forårsopvisning

Og det er stort

Årets gæstetaler var Mette Geil, Rødding Frimenighedskirke. Hun har selv en fortid i gymnastikken og i DGI.

- Forårsopvisning er et ord, som vi bruger om det, vi nu går i gang med. Det har en hel fast ramme og er noget helt særligt. Nogle skal på opvisningsgulvet for første gang, og andre skal det måske tre gange i dag som led i et tæt pakket forårsprogram med opvisninger. Det er et stort fællesskab at få lov til at lave gymnastik. På samme måde er lokalforeningerne vigtige rammer for det lokale fællesskab. Det er ikke mindst i foreninger og ved gymnastikken, vi finder ud af at være mennesker i samfund og borger i vores land. Det lyder måske lidt stort - og det er stort, hvad de frie frivillige foreningsfællesskaber gør ved os og gør ved vores samfund. Sidste lørdag kørte jeg tre drenge til forårsopvisning i Lintrup. De har været i Rødding nogle år og har fundet plads og glæde i gymnastikforeningen her. De er oprindeligt fra Syrien, så det er helt uvurderligt, hvad de her får med af identitet, fællesskab og gode oplevelser, sagde Mette Geil.

Så var det tid til at slippe gymnasterne løs, og første hold på gulvet var gymnasterne fra Højer Efterskole - piger og drenge i sort og lilla gymnastiktøj. De gav publikum en hel masse gode oplevelser med iøjnefaldende rytmisk gymnastik og en hel afdeling med flotte, kraftfulde spring.

Herefter gik det slag i slag med opvisninger af 22 andre gymnastikforeningers hold, og søndag fortsætter det hele med opvisninger af ikke færre end 27 hold.