Koden er knækket i Vejen Kommune; 36 procent går i gang med en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Det er langt over målene i Folketingets erhvervsuddannelsesreform.

Vejen: Koden er godt og grundigt knækket i Vejen Kommune, når det gælder antallet af unge, der går i gang med en erhvervsuddannelse. Virksomheder har i en årrække rakt ud efter unge og faglært arbejdskraft. Men det er specielt de gymnasiale uddannelser, de unge er gået efter. Vejen Kommune vækker dog opsigt på landsplan. I Vejen Kommune har en rekordstor andel af de unge et ønske om at blive for eksempel tømrer eller kok. Her vælger hele 35 procent af de unge, der går ud af 9. og 10. klasse at tage en erhvervsuddannelse, viser Undervisningsministeriets tal fra 2018. Det er langt over den aftalte kvote på 25 procent fra erhvervsuddannelsesreformen. - Det er ikke et resultat, man kommer sovende til. Vi har lagt rigtig mange kræfter i at få åbnet nogle af de unges øjne op i forhold til håndværksfagene, fortæller Peer Rexen, udviklingschef i Udviklng og Erhverv i Vejen Kommune, til fagbladet 3F.

Udvikling vendt Sammen med Ulrik Kragh, direktør for UdviklingVejen, har Peer Rexen arbejdet på at få vendt den kedelige udvikling, som præger resten af landet, til positive tal i kommunen. Et af indsatsområderne har været at få et samarbejde med lokale virksomheder i skoleforløbet. Og helst ridligt. Elever helt ned til 0. klasse skal mindst en gang om året have en oplevelse med erhvervslivet. På den måde får de et indblik i de muligheder, som de forskellige arbejdspladser tilbyder. - Vi arrangerer rigtig mange undervisningforløb ude på erhvervsskolerne og i samarbejde med forskellige virksomheder, som arbejder med faglærte unge. På den måde kan eleverne se, hvad deres undervisning kan bruges til i praksis. Så er det er også et krav, at alle elever i 8. klasse skal ud og besøge en erhvervsskole som en slags minipraktik, fortæller Ulrik Kragh til fagbladet.