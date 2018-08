Rekordår i Brørup Svømmebad

BRØRUP: Vejret og kammeraterne er helt afgørende for tilstrømningen i Brørup Svømmebadet. Og det ekstreme vejr denne sommer sørger for et rekordår med 14.000 gæster - pænt over den gamle rekord på små 12.000. Og langt over de 6.000 som sidste år købte billet - det dårligste år i badets mere end 60-årige historie.

- Var det varme vejr fortsat, så var vi kommet op på 15.000, men nu hvor vejret ser ud til at slå om, så tror jeg ikke længere på det. Vi lander på cirka 14.000, og det er også meget, meget flot, siger formand Jens Åge Larsen, der kan glæde sig over en pose uventede kroner i kassen til drift og vedligehold.

- 14.000 gæster er rekord for de seneste 35 år med først min svigerfar, Ejvind Andersen, og nu mig som formand. Om der har været et højere antal badegæster tidligere, kan vi ikke se i de papirer, vi har liggende. Måske kan man finde tallene i gamle aviser.

Jens Åge Larsen konkluderer, at vejret er den helt afgørende faktor for billetsalget. Vandet holder altid 27 grader, men der er alligevel en høj sol, som lokker gæster til friluftsbadet.

- Den bedste dag i år var der 600 gæster og vi har haft 5-10 dage med over 500. Sidste år, som var koldt og vådt, var topscoreren 250. Det siger jo alt om, hvor vejrafhængige vi er.