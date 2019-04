Rejsegilde på nyt dækcenter

Vejen: Der vil være mulighed for at få stillet lidt af sulten, hvis man på torsdag vælger at lægge vejen forbi Sydjysk Lastvognsservice på Vestermarksvej i Vejen.

Virksomheden er nemlig i gang med at udvide med en ny bygning på 600 kvadratmeter. Den nye bygning skal ifølge indehaver Martin Johannessen rumme et helt nyt dækcenter, hvor der i fremtiden skal være dækskifte for last- og varevogne.

Og på torsdag den 11. april klokken 15.30 er det så blevet tid til rejsegilde, hvor både nuværende og kommende kunder er velkomne til at kigge forbi.