Rejsebrev fra gymnaster: Farvel Ajman og goddag Abu Dhabi

HOLSTED: - Tre forrygende dage i Host Town Ajman er slut. Vi blev passet rigtig meget på, og måtte ikke forlade hotellet uden tilladelse og kun med eskorte af frivillige hjælpere og på bustur til vandet, blev vi fulgt af både politi og ambulance, skriver leder af det danske hold ved World Games i Abu Dhabi, Trine Lyngsø, Holsted.

- Vi var på besøg i Festival Land, hvor der var fantastisk underholdning og fyrværkeri. Vi har besøgt et historisk museum og var ved stranden, dog uden mulighed for at bade, men dejligt med solbadning og at få tæerne dyppet.

- Afslutningen søndag aften var meget højtidelig og fyldt med ventetid. Der kom bl.a. en af prinsens slægtninge. Her var vi samlet med de andre lande, der havde Ajman som værtsby.

- Mandag den 11. blev en lang dag med 7 timers uendelig ventetid på en bus, der skulle køre den danske delegation til Abu Dhabi. Her ankom vi til et fantastisk hotel kl. 18.30 og er nu indkvarteret på 18. etage. Vi glæder os til at se omgivelserne, og ikke mindst vores idrætsfaciliteter, der heldigvis ligger genbo til vores hotel.

Hilsen Trine