Regering vil forhindre ny Skovgårdssag

VEJEN: Havde Venstre i Folketinget tidligere fået gennemført et forslag om at forhindre offentlige myndigheder i at anke tabte sager, som nu kommer på regeringens bord, så havde Venstre og det øvrige flertal i Vejen Byråd ikke kunnet forfølge ekspropriationen af Skovgårdsvej og nu - efter sammen med Banedanmark at have tabt sagen i både byretten og højesteret - begynde hele ekspropriationen forfra.

På Venstres møde med 120 deltagere i Troldesalen i Vejen i aftes sagde finansminister, Venstres næstformand Kristian Jensen i en pause, at det offentlige som den stærke part med dets nærmest uendelige midler ikke skal have ret til at anke tabte sager.

- Jeg tager overhovedet ikke stilling til den konkrete sag. Som lovgivningen er i dag, er det helt op til byrådet i Vejen, hvordan sagen håndteres, og den kunne jeg ikke drømme om at kritisere. Jeg har stor respekt for det kommunale selvstyre og det lokale ansvar.

- Min holdning er helt principiel.

Bliver forslaget om anke-begrænsningen vedtaget, kan det dog få betydning for den fortsatte strid om vejen, når den nu går ind i en ny fase, forudser Kristian Jensen.

Kristian Jensen oplyste, at han ikke ville tage sagen om Skovgårdsvej op på mødet. Aftenens emne var udelukkende landspolitiske emner i den kommende valgkamp.