Redningsmand indhentet af ambulancen

Stenderup: Søndag aften skete der et færdselsuheld på Stenderupvej ved Stenderup. Her havde en bilist mistet herredømmet over sit køretøj i en svag venstrebue og var skredet ud i rabatten og videre ud på en mark.

Heldigvis opdagede en forbipasserende bilist den forulykkede bil. Vedkommende fik hjulpet den tilskadekomne ud af bilen og ind i sin egen bil, kontaktede alarmcentralen og satte så kursen mod det nærmeste hospital.

Undervejs blev redningsmanden dog indhentet af en ambulance, der straks overtog den videre transport til hospitalet.

Den forulykkede bil blev ført af en 22-årig kvinde fra Gredstedbro.