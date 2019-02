Red Barnet ramte rigtigt: Nu er der rejst penge til en ferielejr

22 borgere valgte at spise en lækker gourmet-middag på Ribehøj og støttede Red Barnets bestræbelser på at skaffe penge til afvikling af en sommerlejr for udsatte børn og unge i Vejen Kommune. Privat foto

En lækker gourmet-middag på Ribehøj gav knap 26.000 kroner til afvikling af en ferielejr for udsatte børn og unge i Vejen Kommune.

VEJEN: Red Barnets afdeling i Vejen havde for nylig stor succes med at afvikle en gourmet-middag på Ribehøj, hvor overskuddet gik til at etablere en ferielejr for børn og unge fra udsatte familier. Lejren afvikles til sommer som et samarbejde mellem Red Barnet, Vejen Kommunes integrationsafdeling og den lokale ungdomsskole. Louise Bech, formand for Red Barnets Vejen-afdeling, fortæller: - Vi havde en fuldstændig fantastisk aften på Ribehøj. 22 gæster valgte at bruge aftenen sammen med os i den gode sags tjeneste. Thorkilds Vinhandel havde givet fuld gas på vinene - de var lækre hver og én, og der var rigeligt af den - og maden var simpelhen så gennemført, at det hele nærmest var magisk.

Det var et brag af en aften, og jeg tror, at alle vi, der var tilstede - både gæster og samarbejdspartnere - er enige om, at det var en aften ud over det sædvanlige. Louise Bech, formand for Red Barnets Vejen-afdeling

Ferielejren Red Barnets Vejen-afdeling arbejder på - sammen med Vejen Kommunes integrationsafdeling og den lokale ungdomsskole - at arrangere en ferielejr til sommer for udsatte børn og unge fra Vejen Kommune.



Lejren bliver for udsatte børn og unge i alderen 12-15 år og skal afvikles hos Børnenes Vel, der ligger ved Vejle Fjord.



Der er allerede planlagt en masse aktiviteter: Kano- og kajaksejlads, padling på bræt, svømning og måske også undervandsfiskeri.



Der er på forhånd truffet en aftale med professionelle livreddere, som skal sørge for, at ingen af lejrens deltagere kommer galt afsted under de mange aktiviteter.

Muhammed Daibess fortalte ved arrangementet, hvordan han med rette hjælp har fået en kokkeuddannelse og i dag arbejder som à la carte-chef hos Kellers Park i Vejle. Han hjalp med at tilberede maden på Ribehøj ved Red Barnets arrangement. Privat foto

Gaven fra Ribehøj I forbindelse med arrangementet valgte Ribehøj at sponsorere al maden. - Det var en kæmpe overraskelse, at Ribehøj gik ind og sponsorerede al maden. Det gav tårer i øjnene på både mig og vores projektleder, som også var med, fortæller Louise Bech, som oplyser, at der ved arrangementet blev skabt i alt 25.300 kroner til ferielejren. - Vi havde budgetteret med 26.000 kroner, så vi er mere end tilfredse og meget, meget glade, lyder det fra Red Barnets lokale formand, som oplyser, at Red Barnet på landsplan agter at søge forskellige fonde, som forventes at dække den resterende del af lejr-udgifterne. - Det var et brag af en aften, og jeg tror, at alle vi, der var tilstede - både gæster og samarbejdspartnere - er enige om, at det var en aften ud over det sædvanlige. Jeg skal til møde på Ribehøj her i foråret. Vi skal snakke om en eventuel gentagelse næste år, lyder det fra en begejstret Louise Bech.

En vigtig indsats Ferielejren skal afvikles ved Vejle Fjord og henvender sig til børn og unge fra udsatte familier i Vejen Kommune. Og indsatsen er vigtig, fastslår Louise Bech, som i en tidligere artikel, bragt i JydskeVestkysten, har udtalt: - Der er alt, alt for mange børn og unge, som har brug for hjælp - vi ser det bare ikke. Det er vigtigt, at børn i udsatte familier får gode oplever og gode ferieminder. Der kan sidde forældre og føle dårlig samvittighed, fordi de økonomisk eller psykisk ikke formår at give deres børn en sommerferie, og det er altså bare ikke nok med et lejrskoleophold. Det er ikke altid, at udsatte børn har det fedt i skolen, og er der tale om mindre børn, går der jo flere år, inden de i skoleregi kan komme afsted. Mohamed Daibess var med i køkkenet på Ribehøj og fortalte gæsterne, hvordan den lokale ungdomsskole i sin tid hjalp ham, da han var på vej ud på et skråplan. Han kom med hjælp fra betydningsfulde voksne i gang med en uddannelse, stod i lære hos Comwell, og arbejder i dag som à la carte-chef hos Kellers Park i Vejle.