Ravn: Holdspillet har båret frugt

VEJEN: Holdet! De frivillige, familie og venner, som har hjulpet til. Det er ikke mindst deres sejr, at Socialdemokratiet fik et "fantastisk valg" til folketinget, fastslår Troels Ravn.

- Uden min kampagneleder, Kjeld Thorsen, ved jeg slet ikke, hvordan vi skulle have gjort det her. Han har været fantastisk, og det har alle de mange frivillige, som har hjulpet til, også. F.eks. har vi uddelt 60.000 valgpostkort på den hårde måde. De er ikke sendt med posten, men delt ud af partiets mange frivillige.

Troels Ravn er lykkelig for Socialdemokratiet fremgang på 3,8 procent i Vejen Kommune. Han har endnu ikke helt styr på sit samlede personlige stemmetal, men på de afstemningssteder, hvor tallede var talt op onsdag aften, har han fået fremgang sammenlignet med valget for fire år siden. I selve Vejen er han gået fra 1.070 personlige stemmer for fire år siden til nu 1.213.

Troels Ravn, der peger på sin lokale forankring, når han skal forklare sin stemmefremgang.

- Jeg er lokal. Jeg er her. Jeg er til at få fat på. Det er jeg sikker på, har været helt afgørende. Og så er det selvfølgelig vores politik, som har vundet genklang. F.eks. min kamp for at undgå, at regionerne blev nedlagt, og for bedre ambulancebetjening. Det har alt sammen være sager, som jeg har bragt med fra Christiansborg og hjem i kredsen. Det er det, der bon'er ud nu.

Sammenlagt fik Troels Ravn 5.923 personlige stemmer i 2015. Nu er tallet over 6.000.

Om det er nok til en ny periode i Folketinget, finder han først ud af torsdag, når samtlige stemmetal inklusive de personlige stemmer er optalt.

- Men det håber jeg selvfølgelig.